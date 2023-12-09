MISIR EKMEĞİ TARİFİ | Mısır ekmeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MASTERCHEF mısır ekmeği yapılışı

Yumuşacık ağızda dağılan bir mısır ekmeği tarifine kim hayır diyebilir ki... Evde mısır ekmeği yapmak isteyenleriçin yapımı oldukça pratik, besleyici ve doyurucu mısır ekmeği tarifi tam ölçülü malzemeleri ile birlikte haberimizde.

MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ:

1/2 su bardağı Söke Geleneksel Un

4 su bardağı mısır unu

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı kaynar su

1 paket kabartma tozu

MISIR EKMEĞİ YAPILIŞI