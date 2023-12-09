Haberler Haberler MISIR EKMEĞİ TARİFİ | Mısır ekmeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MASTERCHEF mısır ekmeği yapılışı

MISIR EKMEĞİ TARİFİ | Mısır ekmeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MASTERCHEF mısır ekmeği yapılışı

Evde mısır ekmeği yapılışı tarifi özellikle gastronomi ilgilileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Başta Masterchef olmak üzere pek çok yemek programı ve yarışmasına konu olan mısır ekmeği tarifi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Mısır ekmeği glutensiz olması dolayısıyla özel diyet uygulayanlar tarafından da tercih ediliyor. Peki, mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği malzemeleri ve tarifi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 17:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MISIR EKMEĞİ TARİFİ | Mısır ekmeği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MASTERCHEF mısır ekmeği yapılışı

Yumuşacık ağızda dağılan bir mısır ekmeği tarifine kim hayır diyebilir ki... Evde mısır ekmeği yapmak isteyenleriçin yapımı oldukça pratik, besleyici ve doyurucu mısır ekmeği tarifi tam ölçülü malzemeleri ile birlikte haberimizde.

MISIR EKMEĞİ MALZEMELERİ:

  • 1/2 su bardağı Söke Geleneksel Un

  • 4 su bardağı mısır unu

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1,5 su bardağı kaynar su

  • 1 paket kabartma tozu

MISIR EKMEĞİ YAPILIŞI

  • Bir kapta süt, yumurta, yağ, şeker ve tuzu çırpın.

  • Un, mısır unu ve kabartma tozunu eleyin ve karıştırın.

  • Sıcak suyu ekleyin ve yine karıştırın.

  • Borcamınızı veya kalıbınızı tereyağ veya margarin ile yağlayın ve iyice unlayın.

  • Karışımı kalıba boşalttıktan sonra 180 derecede ısınmış fırına verin ve 40 dakika pişirin.

DİĞER
Ne yaptın Güven Yalçın! Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçında yılın golü
Başkan Erdoğan'dan "Gazze" resti: Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil!
Flaş derbi yorumu! O yıldız iyi bir koz olacak
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deniz tarağı nedir, nasıl yenir? 3 ADIMDA PRATİK DENİZ TARAĞI TARİFİ
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ | 9 Aralık Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto SORGULAMA ekranı
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI | 2024 yılı emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı SON DURUM
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ - Başakşehir'de sular ne zaman gelecek? (9 Aralık 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi saat kaçta? | BJK-FB Derbi saat kaçta? | BJK-FB 17:09
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! Trabzonspor'dan hakem tepkisi! 17:04
Alex de Souza'dan derbi paylaşımı! Alex de Souza'dan derbi paylaşımı! 16:46
Barcelona - Girona maçı ne zaman? Barcelona - Girona maçı ne zaman? 16:42
Cadiz - Osasuna maçı ne zaman? Cadiz - Osasuna maçı ne zaman? 16:40
Granada - Athletico Bilbao maçı ne zaman? Granada - Athletico Bilbao maçı ne zaman? 16:35
Daha Eski
Atletico Madrid - Almeira maçı ne zaman? Atletico Madrid - Almeira maçı ne zaman? 16:28
Lorient - Marsilya maçı ne zaman? Lorient - Marsilya maçı ne zaman? 16:00
Lyon - Toulouse maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Lyon - Toulouse maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 15:55
Kocaelispor zirve takibini sürdürdü! Kocaelispor zirve takibini sürdürdü! 15:52
Metz - Brest maçı ne zaman? Metz - Brest maçı ne zaman? 15:51
Clermont - Lille maçı ne zaman? Clermont - Lille maçı ne zaman? 15:49