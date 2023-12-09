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İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | 9 Aralık İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar?

İstanbul barajlarında son durum İSKİ tarafından her gün güncel olarak yayınlanıyor. Yağışların artmasıyla birlikte vatandaşlar İstanbul baraj doluluk oranları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İSKİ barajlarda doluluk ne kadar? 9 Aralık 2023 baraj doluluk oranları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 09:31 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 09:41
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İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | 9 Aralık İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 9 Aralık | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 10,7 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 82,16 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 9 Aralık 2023 Cuma günü yüzde 35,68 olarak ölçüldü.

AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35,68'e yükseldi.

💦9 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

9 Aralık Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 35,68 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla sabit kaldığı kaydedilen barajlarda 9 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %59,33

🚿 Darlık Barajı: %49,73

🚿 Elmalı Barajı: %82,16

🚿 Terkos Barajı: %20,46

🚿 Alibey Barajı: %44,61

🚿 Büyükçekmece Barajı: %22,87

🚿 Sazlıdere Barajı: %17,93

🚿 Istrancalar Barajı: %28,57

🚿 Kazandere Barajı: %14,34

🚿 Pabuçdere Barajı: %10,7

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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