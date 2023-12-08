Haberler Haberler S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ın yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. S Sport nasıl izlenir?, S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 07:52 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 08:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı'nın yıldız oyuncusuymuş!
KKTC'de Yahudi istilasına karşı harekete geçildi! Yasal düzenlemeler yolda
Buruk'tan şaşırtan karar! İşte A. Demirspor maçı 11'i
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! Resmi açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KUZEY BORU HALKA ARZI NE ZAMAN? | KBORU halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
İstanbul barajlarda son durum 8 Aralık 2023
İSTANBUL 8 ARALIK İPTAL SEFERLER | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi
CUMA HUTBESİ DİYANET | 🤲 8 Aralık Cuma hutbesi DİNLE, konusu, PDF İNDİR
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham evinde kayıp! Tottenham evinde kayıp! 01:30
Tottenham evinde kayıp! Tottenham evinde kayıp! 01:08
Rize'den gol şov Rize'den gol şov 00:55
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 00:53
Efes’i Larkin sırtladı: 97-89 Efes’i Larkin sırtladı: 97-89 00:52
Atina'da dev buluşma Atina'da dev buluşma 00:51
Daha Eski
Everton Newcastle'ı devirdi! Everton Newcastle'ı devirdi! 00:40
Everton Newcastle'ı devirdi! Everton Newcastle'ı devirdi! 00:35
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! M. City'nin yıldızı... G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! M. City'nin yıldızı... 00:05
F.Bahçe'ye Werner müjdesi! Resmi açıklama geldi F.Bahçe'ye Werner müjdesi! Resmi açıklama geldi 00:05
Başakşehir turu kaptı! Başakşehir turu kaptı! 00:05
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... 00:05