Haberler Haberler SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Sakla Beni 7. bölüm fragman izle

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Sakla Beni 7. bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 7. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverleden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 7. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SAKLA BENİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Sakla Beni 7. bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Naz'a ihanet edemeyeceğini ve kavuşmalarının imkansız olduğunu düşünen İncila, canı acıyarak da olsa Mete'nin yaptığı teklifi reddeder. Bu cevap Mete'yi hayal kırıklığına uğratırken, son bir defa vazgeçmeyi düşünse de artık geri dönüşün mümkün olmadığını anlayıp Naz ile nikah masasına oturur. Bu gelişme İncila ve Mete arasındaki engelleri daha da büyütürken, İncila'nın gitmesini istemeyen Mete onu ikna edememenin öfkesini ve çaresizliğini yaşar.

Diğer yandan Mete ile evlenmek Naz'ı çok mutlu etse de, düğünde yaşananlar onun gerilim dolu bir gece geçirerek tekrar anne evine dönmesine neden olur. Bu gelişme iki aile arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden olurken, Naz, Kont Ziya'nın ezici otoritesiyle tanışmanın şokunu yaşar.

Birlikte büyüdüğü Naz'ın ve sevdiği adamın hayatından sonsuza dek çıkmaya karar veren İncila bir yolculuğa kanat açmak üzereyken, Mete'nin ondan kolay kolay vazgeçmeyeceğinin farkında değildir.

SAKLA BENİ 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jürgen Klopp abayı yaktı! Liverpool yönetimine talimatı verdi: "O yıldızı buraya getirin"
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina'ya gidiyor
O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti"
Batshuayi'den transfer kararı! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Sakla Beni 6. Bölüm FULL İZLE
MEMUR MAAŞ HESAPLAMASI 2024 | Doktor, öğretmen, polis, hemşire... Kim ne kadar maaş alacak?
7 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
EMEKLİ ZAMMINDA 3 MADDE HESABI | 2024 emekli maaşları ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 | İlk toplantı için geri sayım sürüyor: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü - İskenderunspor | CANLI İZLE Ankaragücü - İskenderunspor | CANLI İZLE 09:47
Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE 09:42
Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor | CANLI İZLE 09:21
Manisa FK - Kastamonuspor | CANLI İZLE Manisa FK - Kastamonuspor | CANLI İZLE 09:13
O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti" O isme büyük övgü! "Çalışkan oyunu dikkat çekti" 09:01
İki İngiliz ekibi devrede! Harekat başlıyor İki İngiliz ekibi devrede! Harekat başlıyor 08:48
Daha Eski
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Aralık bugün kimin maçı var? 08:30
Fenerbahçe'den Szymanski kararı! Fenerbahçe'den Szymanski kararı! 01:21
ManU Chelsea'yi devirdi! ManU Chelsea'yi devirdi! 01:19
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:18
Man City'e şok skor! Man City'e şok skor! 01:17
Krunic için tarih verildi! İşte bonservis bedeli Krunic için tarih verildi! İşte bonservis bedeli 22:40