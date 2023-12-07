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İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 7 Aralık 2023

7 Aralık Perşembe günü barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 30'un üzerinde seyrediyor. Megakentte kış mevsimine geçilmesiyle beraber etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 34,71 olarak ölçüldü. İşte 7 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 08:11 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 08:21
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İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 7 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 7Aralık | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 10,27 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 80,41 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 7 Aralık 2023 Perşembe günü yüzde 34,71 olarak ölçüldü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 34,71'e yükseldi.

💦7 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

7 Aralık Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 34,71 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 7 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %58,41

🚿 Darlık Barajı: %49,15

🚿 Elmalı Barajı: %80,41

🚿 Terkos Barajı: %18,84

🚿 Alibey Barajı: %43,89

🚿 Büyükçekmece Barajı: %21,63

🚿 Sazlıdere Barajı: %17,15

🚿 Istrancalar Barajı: %31,88

🚿 Kazandere Barajı: %14,27

🚿 Pabuçdere Barajı: %10,27

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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