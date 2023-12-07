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BİM'DE KUYRUĞA SOKACAK İNDİRİMLER | 8 Aralık Bu Cuma BİM'de aktüel ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında binlerce ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Çeyizlik malzemelerden mutfak eşyalarına, ofis ürünlerinden çocuk botlarına kadar onlarca ürün, inanılmaz indirimlerle raflardaki yerini aldı. 8 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 12:31 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 13:01
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