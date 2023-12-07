BAKAN IŞIKHAN CEVAPLADI: 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak? Son dakika haberi...

Son dakika asgari ücret haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin önemli soruları cevaplayan Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık Pazartesi günü yapacağı toplantıya da değindi. İşte asgari ücret son dakika açıklaması....

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısını ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. "İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" mesajı veren ve 11 Aralık Pazartesi günü görüşmelere başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına işaret eden Bakan Işıkhan, "Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor" şeklinde konuştu.

Temmuz ayındaki gibi hızlı bir şekilde taraflara bir araya gelip Pazartesi günü süreci başlatacaklarını söyleyen Işıkhan, "Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" dedi.

İŞVERENE DESTEK VERİLECEK Mİ?

Süreci Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da arz ettiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" mesajını yineledi. Öte yandan "İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu" sorusunu da cevapsız bırakmayan Bakan Işıkhan, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz" cevabını verdi.