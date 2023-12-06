Haberler Haberler KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN? | KBORU halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN? | KBORU halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

Kuzey Boru A.Ş. halka arzı için geri sayım devam ediyor. Plastik boru ve ekleme parçaları üretimi ve alt yapı projelerine mühendislik destekleri veren Kuzey Boru halka arzı hakkında yatırımcılar, 'Kuzey Boru halka arz ne zaman? KBORU halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?' sorularının cevabını araştırıyor. KBORU halka arzı hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 09:51 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 10:11
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KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN? | KBORU halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN? | Kuzey Boru A.Ş. halka arzı için geri sayım devam ediyor. Plastik boru sektörüne 2001 yılında giren Kuzey Boru halka açılıyor. Peki Kuzey Boru halka arz ne zaman? KBORU halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

KUZEY BORU (KBORU) HALKA ARZ NE ZAMAN? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Kuzey Boru A.Ş. 7 - 8 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

KUZEY BORU (KBORU) HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

SPK'nın onayladığı Kuzey Boru A.Ş. halka arz izahnamesinde dağıtılacak olası pay miktarı şöyle belirtildi:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

💰2.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (434 TL)

💰2.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (362 TL)

💰2.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (325 TL)

💰3.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (289 TL)

💰3.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (253 TL)

💰4.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (217 TL)

💰4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (181 TL)

💰4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (144 TL)

KUZEY BORU A.Ş. HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

KUZEY BORU (KBORU) HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Kuzey Boru A.Ş. halka arz fiyatı 36,20 TL olarak belirlendi.

KUZEY BORU (KBORU) HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Kuzey Boru A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

KUZEY BORU (KBORU) HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Kuzey Boru A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu KBORU olarak belirlendi.

KUZEY BORU (KBORU) HALKA ARZ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

Kuzey Boru A.Ş. halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.

KUZEY BORU (KBORU) HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?

Kuzey Boru A.Ş. halka arz aracı kurumu Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Kuzey Boru A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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