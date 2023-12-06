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BURSA DEPREM SON DAKİKA | Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Bursa'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre 6 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar arama motorlarında 'Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 14:21
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BURSA DEPREM SON DAKİKA | Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
BURSA DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Bursa'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem AFAD'ın sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinin yanı sıra Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde de yer aldı. Peki Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? İşte AFAD - Kandilli son depremler listesi...

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın internet sitesinde, Gemlik Körfezi merkezli depremin şiddeti 3,1 olarak açıklandı. Saat 13.01'de meydana gelen sarsıntının çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

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