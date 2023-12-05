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TARIM KREDİ'DE BAŞ DÖNDÜREN İNDİRİM | 5 Aralık Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bu haftanın indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Yerli üretim olan kendi markalarının yanı sıra küresel onlarca markanın ürünlerini de uygun fiyatlarla raflara koyan Tarım Kredi'de, kapıda sıra oluşturacak indirimlerin kataloğunu sizler için derledik. İşte 5 Aralık Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 11:49
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