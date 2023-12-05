10 BİN POLİS ALIMI - SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

10 BİN POLİS ALIMI - 2024 yılında polis memuru olmak isteyenler için müjdeli haber Bakan Ali Yerlikaya'dan geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok suç çetesini çokerterek üstün başarı gösteren polis teşkilatının genişleyeceği müjdesini basın bilgilendirme toplantısında verdi. Bakan Yerlikaya, yakın zamanda 10 bin polis alımı yapılacağı bilgisini verdi. İşte detaylar...

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Polis alımı başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer alacak.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.