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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı temizlik personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde çalıştırmak üzere 419 temizlik personeline istihdam sağlayacağını duyurdu. Eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsünde sürekli işçi alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı'na başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı konuları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:10 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:41
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı temizlik personel alımı başvuru şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU 2023 | Sağlık Bakanlığı, 419 temizlik personelini bünyesine katacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından personel alımının detayları merak edilirken arama motorlarında sorgulanan Sağlık Bakanlığı 419 temizlik görevlisini alım ilanı detaylarını sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklerle ilgili bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Buna göre adaylar, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden başvurularını yapabilecek. İstihdam edilecek olan sürekli işçiler merkez ve taşra teşkilatlarında temizlik görevlisi olarak alınacak. Adaylar ilan metnine esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Başvurular online kullanıcı girişi yapılarak alınacak ve alımların il düzeyinde karşılanması için başvurularda kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığından:

1. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 04/12/2023 - 08/12/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

6. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

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