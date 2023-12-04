Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 4 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 4 Aralık 2023

4 Aralık Pazartesi günü barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 30'un üzerinde seyrediyor. Megakentte kış mevsimine geçilmesiyle beraber etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 33,64 olarak ölçüldü. İşte 4 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 07:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 4 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 4 Aralık | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 8,8 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 78,73 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 4 Aralık 2023 Pazartesi günü yüzde 33,64 olarak ölçüldü.

AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 33,64'e yükseldi.

💦4 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

4 Aralık Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,64 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 4 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %57,54

🚿 Darlık Barajı: %48,34

🚿 Elmalı Barajı: %78,73

🚿 Terkos Barajı: %17,78

🚿 Alibey Barajı: %42,17

🚿 Büyükçekmece Barajı: %20,58

🚿 Sazlıdere Barajı: %15,9

🚿 Istrancalar Barajı: %27,16

🚿 Kazandere Barajı: %13,75

🚿 Pabuçdere Barajı: %8,8

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat ilk konuşmasını yaptı! Taraftarın beklediği mesajı verdi…
Soykırımın adı Habsora! Çocukları yapay zekayla katlettiler
F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor!
Buruk yıldız transferine kavuşuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hasan Arat: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı! Hasan Arat: Bugün spor tarihinde ilkler yaşandı! 01:09
Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! 01:00
Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! 01:00
Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! Barça A. Madrid'i tek golle devirdi! 00:57
Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! Marsilya'nın galibiyet hasreti sona erdi! 00:53
Dev maçta 3 puan Inter'in! Dev maçta 3 puan Inter'in! 00:43
Daha Eski
Trabzon'da kazanan Kayserispor Trabzon'da kazanan Kayserispor 00:14
Abdullah Avcı:Bireysel performanslar... Abdullah Avcı:Bireysel performanslar... 00:14
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı açıklaması! Fenerbahçe'den Galatasaray maçı açıklaması! 00:14
Gole ofsayt engeli! Gole ofsayt engeli! 00:14
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:14
Beşiktaş Ankara'da berabere kaldı! Beşiktaş Ankara'da berabere kaldı! 00:14