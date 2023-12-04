İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA | İstanbul'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre depremin merkez üssü Gemlik olarak belirlendi. 5,1 şiddetinde olduğu kaydedilen depremin ardından arama motorlarında 'İstanbul'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının 10.42'de gerçekleştiğini belirten uzmanlar, derinliğini ise 8,98 km olarak açıkladı.

DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Çanakkale ve Sakarya'da da hissedildi.

KANDİLLİ 4,9 OLARAK REVİZE ETTİ

Kanilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde ise depremin şiddeti 5,1 açıklanmasının ardından 4,9 olarak güncellendi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...