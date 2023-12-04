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ALES SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ALES/3 sonuç sorgula

ÖSYM tarafından lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylara yönelik düzenlenen ALES, bu yıl son kez yapıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılan adaylar, sınavın ardından arama motorlarında 'ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES/3 sonuç sorgulama' araştırmaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:30
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ALES SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | ALES/3 sonuç sorgula

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM tarafından her yıl 3 kez düzenlenen ALES'in 3.'sü, 19 Kasım Pazar günü yapıldı. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen adayların başvurduğu sınavda, adaylardan 100 soruya 150 dakika içinde doğru cevap vermeleri istendi. Sınava katılan adaylar, sonuçları merakla beklerken arama motorlarında ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 ALES-3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan takvime göre, 19 Kasım 2023 Pazar günü düzenlenen ALES-3 sınavının sonuçları, 5 Aralık Salı günü adayların erişimine açılacak. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'ten alınan puan, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak. Yani adaylar ALES sınavından aldıkları puan ile 5 yıl boyunca tercih yapabilecekler.

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