Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 3 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 3 Aralık 2023

2 Aralık Cumartesi günü barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 30'un üzerinde seyrediyor. Megakentte kış mevsimine geçilmesiyle beraber etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 33,64 olarak ölçüldü. İşte 3 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 09:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 3 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 3 Aralık | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 8,89 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 78,29 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 3 Aralık 2023 Pazar günü yüzde 33,64 olarak ölçüldü.

AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 33,64'ye yükseldi.

💦3 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

2 Aralık Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,02 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 2 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %57,33

🚿 Darlık Barajı: %47,97

🚿 Elmalı Barajı: %78,29

🚿 Terkos Barajı: %17,52

🚿 Alibey Barajı: %42,01

🚿 Büyükçekmece Barajı: %20,43

🚿 Sazlıdere Barajı: %15,62

🚿 Istrancalar Barajı: %29,23

🚿 Kazandere Barajı: %14,41

🚿 Pabuçdere Barajı: %8,89

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Nagihan Karadere'ye ölüm tehdidi! ''Elinden geleni ardına koyma aç köpek!"
Son dakika: Siyasetteki akçeli işlerde tarih değişti ama isim hep aynı: Meral Akşener! 1999 yılında da Nesime Aysel Sabuncu 5 milyon dolar vermiş
Maç sonu çarpıcı sözler! "Gözle görülür düşüş var"
Osayi Samuel'den kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osayi Samuel'den kötü haber! Osayi Samuel'den kötü haber! 09:26
Eskiye dönüyor! Kartal'dan flaş karar Eskiye dönüyor! Kartal'dan flaş karar 08:22
Maç sonu olay yorum! "Marmaray'la 28 istasyon var" Maç sonu olay yorum! "Marmaray'la 28 istasyon var" 07:52
Ahmet Çakar yorumladı! "Böyle bir penaltının..." Ahmet Çakar yorumladı! "Böyle bir penaltının..." 07:49
Maç sonu çarpıcı sözler! "Gözle görülür düşüş var" Maç sonu çarpıcı sözler! "Gözle görülür düşüş var" 07:23
Cimbom ikinci yarıda açıldı! Cimbom ikinci yarıda açıldı! 00:18
Daha Eski
Montella'dan eşleşme yorumu Montella'dan eşleşme yorumu 00:18
EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu! EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu! 00:18
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? 00:18
Okan Buruk'tan sol bek için transfer açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek için transfer açıklaması! 00:18
Erman Toroğlu'dan VAR eleştirisi! Erman Toroğlu'dan VAR eleştirisi! 00:18
Milan 4 hafta sonra galip! Milan 4 hafta sonra galip! 00:40