Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 07:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri

Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

tv8,5 yayın akışını öğrenmek için tıklayın

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Süper Lig'de olaylı Hatayspor-Antalyaspor maçı! Uzun yıllar unutulmayacak karşılaşma: Volkan Demirel...
KKTC'de Yahudi istilası! 2 bine yakın şirket kurdular! 25 bin dönüm arazi aldılar
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi!
Cimbom'a sol bek önerisi! Erden Timur ve Okan Buruk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PLANLAR İPTAL! Fırtına hafta sonunu bekledi: Kimse dışarı çıkmasın (2 Aralık hava durumu)
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 2 Aralık 2023
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var? 07:40
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe 01:47
Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe Emre Belözoğlu: Son nefesime kadar Fenerbahçe 01:46
5'te 5 yaptık 5'te 5 yaptık 00:51
Larkin yetmedi Larkin yetmedi 00:52
Juventus son dakikada kazandı! Juventus son dakikada kazandı! 00:53
Daha Eski
Düelloda eşitlik Düelloda eşitlik 00:56
Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! 01:29
Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! Atılay Canel'den maç tekrarı açıklaması! 01:30
Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? Icardi Real Madrid'e transfer olacak mı? 22:54
Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i 22:54
Karagümrük rahat kazandı! Karagümrük rahat kazandı! 22:54