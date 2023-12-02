DOLAR FİYATLARI CANLI | 2 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Aralık Cumartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,87 (Alış) - 28,92 (Satış)

EURO: 31,44 (Alış) - 31,49 (Satış)

STERLİN: 36,61 (Alış) - 36,80 (Satış)

1 DOLAR = 28,92 TL

👉2 Aralık Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.923,79₺

Gram altın satış: 1.924,11₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.180,00₺

Çeyrek altın satış: 3.237,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.380,00₺

Yarım altın satış: 6.475,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.720,00₺

Tam altın satış: 12.896,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.848,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.042,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.053,00₺

Ata altın satış: 13.236,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Aralık Cumartesi günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.