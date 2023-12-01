Haberler Haberler S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ın yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. S Sport nasıl izlenir?, S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:11 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
"Beğenmediğin Halil'e dön bir bak Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i son hali ile "yok artık' dedirtti!
CANLI TAKİP | Gazze bombalanıyor! Soykırımcı terör devleti İsrail'den 'Savaşa yeniden başladık' açıklaması
"Kara bir leke"
Olay sözler! "Tek kelimeyle rezalet"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI: Fırtına geri dönüyor! (1 Aralık hava durumu)
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
TRT1 CANLI İZLE | TRT İZLE ŞİFRESİZ CANLI YAYIN | TRT1 yayın akışı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Reims - Strasbourg maçı ne zaman? Reims - Strasbourg maçı ne zaman? 08:47
Darmstadt 98 - Köln maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Köln maçı ne zaman? 08:43
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Aralık bugün kimin maçı var? 08:23
"Kara bir leke" "Kara bir leke" 08:28
Olay sözler! "Tek kelimeyle rezalet" Olay sözler! "Tek kelimeyle rezalet" 08:31
Las Palmas - Getafe maçı ne zaman? Las Palmas - Getafe maçı ne zaman? 08:38
Daha Eski
Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! 01:33
Kara leke Kara leke 01:38
Real Madrid’i dize getirdi Real Madrid’i dize getirdi 01:39
Livakovic çaresiz Livakovic çaresiz 01:40
19 yıl sonra 6 gol yedi 19 yıl sonra 6 gol yedi 01:42
Her şey yanlış Her şey yanlış 01:43