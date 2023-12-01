Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 1 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 1 Aralık 2023

1 Aralık Cuma günü barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 30'un üzerinde seyrediyor. Megakentte kış mevsimine geçilmesiyle beraber etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 31,03 olarak ölçüldü. İşte 1 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 1 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 1 Aralık | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 8,86 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 73,79 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 1 Aralık 2023 Cuma günü yüzde 31,03 olarak ölçüldü.

AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 31,03'e yükseldi.

💦30 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

30 Kasım Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 31,03 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 29 Kasım'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %55,02

🚿 Darlık Barajı: %45,21

🚿 Elmalı Barajı: %73,79

🚿 Terkos Barajı: %16,01

🚿 Alibey Barajı: %38,59

🚿 Büyükçekmece Barajı: %16,07

🚿 Sazlıdere Barajı: %12,85

🚿 Istrancalar Barajı: %32,96

🚿 Kazandere Barajı: %14,09

🚿 Pabuçdere Barajı: %8,86

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Son dakika haberi: Yeni UEFA ülke puanımız belli oldu! Kötü sonuçlar sonrası dev tehlike
CANLI TAKİP | Gazze bombalanıyor! Soykırımcı terör devleti İsrail'den 'Savaşa yeniden başladık' açıklaması
"Kara bir leke"
Olay sözler! "Tek kelimeyle rezalet"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI: Fırtına geri dönüyor! (1 Aralık hava durumu)
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
S SPORT PLUS CANLI İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Reims - Strasbourg maçı ne zaman? Reims - Strasbourg maçı ne zaman? 08:47
Darmstadt 98 - Köln maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Köln maçı ne zaman? 08:43
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Aralık bugün kimin maçı var? 08:23
"Kara bir leke" "Kara bir leke" 08:28
Olay sözler! "Tek kelimeyle rezalet" Olay sözler! "Tek kelimeyle rezalet" 08:31
Las Palmas - Getafe maçı ne zaman? Las Palmas - Getafe maçı ne zaman? 08:38
Daha Eski
Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! Liverpool gruptan çıkmayı garantiledi! 01:33
Kara leke Kara leke 01:38
Real Madrid’i dize getirdi Real Madrid’i dize getirdi 01:39
Livakovic çaresiz Livakovic çaresiz 01:40
19 yıl sonra 6 gol yedi 19 yıl sonra 6 gol yedi 01:42
Her şey yanlış Her şey yanlış 01:43