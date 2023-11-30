Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 30 KASIM 2023 | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 30 KASIM 2023 | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri

30 Kasım Perşembe İstanbul namaz vakitleri | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 29 Kasım 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 30 KASIM 2023 | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 30 Kasım 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.30

Güneşin doğuşu:👉 08.01

Öğle vakti:👉 12.59

İkindi vakti:👉 15.23

Akşam vakti:👉 17.44

Yatsı vakti:👉 19.09

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Pınar Aylin'in 21 yaşındaki kızı Maya'yı gören şaştı kaldı! 'Abla - kardeş gibisiniz'
CANLI TAKİP | Gazze'de geçici ateşkes bir gün daha uzatıldı! Hamas ve soykırımcı İsrail'den açıklama
F.Bahçe'den flaş Fred kararı! Dönüş tarihi...
Kerem'den büyük başarı! Ronaldo'dan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A101'DEN SON KASIM İNDİRİMİ | A101 aldın aldın 30 Kasım Perşembe
30 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ | Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Kasım 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı İtalya'dan eli boş döndü! Eczacıbaşı İtalya'dan eli boş döndü! 09:40
Beşiktaş Club Brugge maçı hangi kanalda? Beşiktaş Club Brugge maçı hangi kanalda? 09:38
Şok eleştiri! "Maalesef bir Buruk klasiği" Şok eleştiri! "Maalesef bir Buruk klasiği" 08:04
TV 8,5'TA YAYINLANACAK MAÇLAR TV 8,5'TA YAYINLANACAK MAÇLAR 09:11
Attığı golü Filistinli çocuklara armağan etti Attığı golü Filistinli çocuklara armağan etti 09:14
Kerem'den büyük başarı! Ronaldo'dan sonra... Kerem'den büyük başarı! Ronaldo'dan sonra... 09:37
Daha Eski
Man Utd efsanesinden sert eleştiri: Ona yazar! Man Utd efsanesinden sert eleştiri: Ona yazar! 01:22
Zaha'dan G.Saray taraftarına övgü! Zaha'dan G.Saray taraftarına övgü! 01:24
Zaha fotomac.com.tr'ye konuştu! "Daha önce yaşamadım" Zaha fotomac.com.tr'ye konuştu! "Daha önce yaşamadım" 01:26
Arsenal farka koştu! Arsenal farka koştu! 01:27
İspanya'da sessiz maç! İspanya'da sessiz maç! 01:27
Man Utd efsanesinden sert eleştiri: Ona yazar! Man Utd efsanesinden sert eleştiri: Ona yazar! 01:33