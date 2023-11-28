Haberler Haberler ŞOK'TA BU HAFTA 28 KASIM | Evinizin ihtiyacı tüm ürünler ŞOK'ta!

ŞOK'TA BU HAFTA 28 KASIM | Evinizin ihtiyacı tüm ürünler ŞOK'ta!

ŞOK'ta bu haftanın kataloğu başlığıyla 22 - 28 Kasım tarihli indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Genç odasından setüstü ocağa, çamaşır makinesinden halıya, tencere setinden kahvaltı takımına, deterjandan gıda malzemelerine evinizin ihtiyacı olan her şey ŞOK marketlerde sizleri bekliyor. Üstelik alışverişinizde peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunan ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünleri kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:31 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 11:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSKİ barajlarda doluluk oranı ne kadar? 28 Kasım 2023
KYK BURS ÖDEMELERİ SON DAKİKA | KYK burs yattı mı? Burs ve kredi sorgulama ekranı
KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN 2023? | KYK burs, kredi ödemeleri ne zaman başlayacak?
KYK BURS İLK ÖDEMESİ NE KADAR? | KYK bursu, kredisi ilk ay kaç TL yatacak?
CATES HALKA ARZ NE ZAMAN? | Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Harry Kane'in hedefi Lewandowski! Harry Kane'in hedefi Lewandowski! 11:44
Benfica - Inter maçı ne zaman? Benfica - Inter maçı ne zaman? 11:33
Philadelphia Lakers karşısında farka koştu Philadelphia Lakers karşısında farka koştu 11:27
Fenerbahçe'nin rakibi Hypo Tirol! Fenerbahçe'nin rakibi Hypo Tirol! 11:20
Trabzonlu futbolculardan alkış toplayan hareket Trabzonlu futbolculardan alkış toplayan hareket 11:07
Benfica - Inter maçı ne zaman? Benfica - Inter maçı ne zaman? 11:01
Daha Eski
Son durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Son durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 11:00
F.Bahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı F.Bahçe'de taraftarı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı 11:00
VakıfBank Volley Milano'yu konuk ediyor! VakıfBank Volley Milano'yu konuk ediyor! 10:58
Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak Eczacıbaşı Dynavit, Sevino Del Bene Volley ile karşılaşacak 10:56
Braga - Union Berlin maçı ne zaman? Braga - Union Berlin maçı ne zaman? 10:55
Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta? Real Madrid - Napoli maçı saat kaçta? 10:51