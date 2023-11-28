Haberler Haberler ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN? | SKYMD halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN? | SKYMD halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzı için geri sayım devam ediyor. Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere amacıyla 1996 yılında kurulan ve SKYMD koduyla halka arz edilecek olan Şeker Yatırım hakkında yatırımcılar, 'Şeker Yatırım halka arz ne zaman? SKYMD halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?' sorularının cevabını araştırıyor. SKYMD halka arzı hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:20
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ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN? | SKYMD halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ NE ZAMAN? | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzı için geri sayım devam ediyor. 1996 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Şeker Yatırım, bireysel ve kurumsal müşterilerine yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası ürünlerini sunmaktadır. Peki Şeker Yatırım halka arz ne zaman? SKYMD halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

ŞEKER YATIRIM (SKYMD) HALKA ARZ NE ZAMAN? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

SKYMD HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

SPK'nın onayladığı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz izahnamesinde dağıtılacak olası pay miktarı şöyle belirtildi:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası):

💰2.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (175 TL)

💰2.5 Milyon katılım ~ 21 Lot (147 TL)

💰2.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (126 TL)

💰3.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (112 TL)

💰3.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (98 TL)

💰4.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (91 TL)

💰4.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (84 TL)

💰4.9 Milyon katılım ~ II Lot (77 TL)

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

SKYMD HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz fiyatı 7,00 TL olarak belirlendi.

SKYMD HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

SKYMD HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu SKYMD olarak belirlendi.

SKYMD HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz aracı kurumu Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı TAB GIDA A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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