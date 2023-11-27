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KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU? | Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor 2022? - Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?

Buzlu ve ıslak yolda yol tutuşunu sağlamlaştıran ve 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında ülkemizde kullanımı zorunlu olan kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Araç sahipleri, arama motorlarında hangi araçlarıa kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu araştırıyor. Peki kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? - Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 00:02 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 14:50
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KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU? | Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor 2022? - Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?

Trafikte güvenli sürüşü sağlamak amacıyla kullanımı 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması, araç sahipleri tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar ve buz ile ıslak zemin üzerinde yol tutuşunu artırarak kaymayı azaltan kış lastiği hakkında 'Kış lasitği hangi araçlarda zorunlu? Kış lastiği zorunluluğu hangi araçları kapsıyor? - Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Kış lastiği, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman, cezası ne? Devamını Oku BUNU DA OKU

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek.

Tebliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

BİNEK ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Eğer binek araç hususi bir araç ise ve ticari amaçla kullanılmıyorsa kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak binek araç yolcu ve eşya taşımalarında kullanılıyorsa 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak zorunludur.

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