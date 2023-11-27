KIŞ LASTİĞİ CEZASI 2023 | Binek, ticari araçlarda kış lastiği takmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

KIŞ LASTİĞİ CEZASI 2023 | Trafikte güvenli sürüş, hem araç içindekilerin hem de yayaların emniyetini sağlamak amacıyla uygulamaya sokulan kış lastiği, bu yıl da araç sahipleri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar lastiği de denilen ve kar ve buz üzerinde, ıslak zeminlerde kayma yapmadan yola tutunma gücünü artırabilen tür olan kış lastiği (veya diğer adıyla kar lastiği) kullanmamanın cezası merak ediliyor. İşte detaylar...

BİNEK ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşımaktadır. Eğer binek araç hususi bir araç ise ve ticari amaçla kullanılmıyorsa kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Bu sebeple kış lastiği veya zincir takılı olmayan binek araçlara ceza yazılamaz.

TİCARİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ ERKEN TAKILIR MI?

🚘Kış lastikleri, soğuk havalar ve kış yağışları için özel olarak tasarlanmıştır. Havalar ısınınca, buzda çekişi kolaylaştıran keskin uçlara veya karda ilerlemeyi sağlayan ekstra diş derinliğine ihtiyacınız kalmaz. Kış lastiklerinin kauçuk sırtları, dört mevsim ve yaz lastiklerininkinden çok daha esnektir. Kışın çekişi kolaylaştıran esnek kauçuk sırt, sıcak havalarda hızla aşınır. Dört mevsim ve yaz lastikleri, sıcak havalara dayanacak şekilde yapılır, dolayısıyla daha uzun sürede aşınırlar.

🚘Sıcak havada, kış lastikleri, dört mevsim ve yaz lastikleriyle aynı yol tutuşu sağlamazlar. Bir kış lastiği, sıcak havada hızlı bir tepki veremez. Kış lastiklerinin, kar ve buzda yol tutuş için bu esnekliğe ihtiyacı vardır ama sıcak havada aynı şekilde işe yaramazlar.

🚘Yaz mevsiminde kış lastiği kullanmanın önerilmemesinin en önemli sebebi, kaza ihtimalini arttırmasıdır. Örneğin yaz aylarında kış lastiğinin çabuk ve daha çok ısınması nedeniyle fren mesafesi uzar. Ayrıca kış lastiklerinin yumuşak yanakları nedeniyle keskin virajlarda araçlar yana daha çok yatıp yoldan ayrılabilir.

🚘Kış lastiğini yazın kullanmanın yarattığı sorunlardan biri, yakıt tüketimini önemli ölçüde arttırmasıdır. Kış lastikleri, yapıları gereği yüzeye daha çok tutunur. Bu nedenle kış aylarında bile yakıt tüketimini artırır.

🚘Kış lastikleri, yaz aylarında hem yumuşak hamurları nedeniyle kayma gibi sorunlara hem de genlerinde olan tutunma eğilimi nedeniyle fazla yakıt tüketilmesine neden olur. Bu durum daha fazla karbon salınımı yapılmasına ve çevreye normalden daha fazla zarar verilmesine de yol açar.

🚘Yaz aylarında kış lastiği kullanmanın bir diğer sorunu ise konforla ilgilidir. Aracın yalıtımına rağmen kış lastiklerinin üzerinde yer alan özel yivler nedeniyle daha fazla yol gürültüsü duyulur. Yaz aylarında kış lastiği kullanılması durumunda ise bu gürültünün şiddeti artar.

🚘Kış lastikleri yaz aylarında normalden çok daha hızlı aşınır v

e diş derinliklerini öngörülen süreden daha çabuk kaybeder. Bu da normalden daha kısa sürede lastiklerin yenilenmesini zorunlu kılmaktadır.

🚘Kısacası mevsime uygun lastik kullanmak hem yol güvenliğini arttırır hem yakıt tasarrufu sağlar hem de lastiklerin çabuk aşınmasına engel olur. Sürücülerin, can güvenliğini tehlikeye atmamaları ve bütçelerini zedelememeleri için mevsime uygun lastikleri tercih etmesi önerilmektedir.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek.

Tebliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.