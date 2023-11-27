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ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU | Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2024 yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca vatandaşın beklediği zamda en önemli adım atılırken arama motorlarında araştırılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İlk toplantı ne zaman? 2024 yeni asgari ücret ne kadar olacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:35
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ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU | Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2024 yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı için en önemli adım atıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi açıklandı. Ocak ayı asgari ücret zammı için 4 kez toplanacak olan komisyon, sendikalarla birlikte 2024 asgari ücret zammına karar verecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İlk toplantı ne zaman? 2024 yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK? İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için komisyon 1 Aralık tarihinde bir araya gelecek.

HÜKÜMETİN ZAM TAKVİMİ

  • Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.
  • Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek.
  • 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak.
  • Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

2023 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?

2023 yılına girerken belirlenen 2023 asgari ücret zammı için kurulan komisyon, ilk toplantısını 7 Aralık 2022 tarihinde yaptı. 7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için geçtiğimiz sene yapılan toplantıların tarihleri şöyleydi:

💥1. TOPLANTI: 7 Aralık 2022

💥2. TOPLANTI: 14 Aralık 2022

💥3. TOPLANTI: 20 Aralık 2022

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