📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri:
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal
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https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
TV8 PROGRAMLARI
Survivor 2022 ALL STAR
Tüm Survivor videoları burada. İşte Survivor All Star 2022'nin tüm fragman ve bölümleri...
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MASTERCHEF TÜRKİYE
Tüm Masterchef videoları burada. İşte Masterchef Türkiye'nin tüm fragman ve bölümleri...
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Tüm O Ses Türkiye videoları burada. İşte o Ses Türkiye'nin tüm fragman ve bölümleri...
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👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/o-ses-turkiye
Tüm Kırmızı Oda videoları burada. İşte Kırmızı Oda'nın tüm fragman ve bölümleri...
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ZUHAL TOPL'LA YEMEKTEYİZ
Tüm Zuhal Topal'la Yemekteyiz videoları burada. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in tüm fragman ve bölümleri...
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👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/yemekteyiz
SÜSLÜ KORKULUK (YAKINDA)
Tüm Süslü Korkuluk videoları burada. İşte Süslü Korkuluk'un tüm fragman ve bölümleri...
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