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Yıldızlar 'Umut' hareketine katıldı

Türkiye'yi derinden etkileyen 6 Şubat'taki deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaptığı yardımlarla öne çıkan P&G Türkiye, Umut Hareketi'nin bir parçası olan Umut Evi Projesi'ni Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayata geçirdi. Çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlayacak proje kapsamında bir de Spor Okulu açıldı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Birlikte iyileşeceğiz; sloganıyla sosyal hayata can suyu olmaya odaklandık ve Umut Evi Projemize başladık" diye konuştu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Yıldızlar 'Umut' hareketine katıldı
Türkiye'yi derinden etkileyen 6 Şubat'taki deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaptığı yardımlarla öne çıkan P&G Türkiye, Umut Hareketi'nin bir parçası olan Umut Evi Projesi'ni Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayata geçirdi. Çocuk ve gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlayacak proje kapsamında bir de Spor Okulu açıldı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Birlikte iyileşeceğiz; sloganıyla sosyal hayata can suyu olmaya odaklandık ve Umut Evi Projemize başladık" diye konuştu.
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