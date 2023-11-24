YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR: Uzmanlar saat verdi! İstanbul hava durumu 24 Kasım Cuma

YAĞMUR GERİ DÖNÜYOR | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, haftanın son iş gününde ülke genelinde, özellikle kıyı kesimlerde yağış görüleceği kaydedildi. Kuzey'de sıcaklıklar artarak mevsim normalleri üzerine çıkarken Pazar günü beklenen karın öncesinde İstanbul'da ise bugün yağmur başlayacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Kasım tarihli Meteoroloji raporu...

24 KASIM CUMA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Manisa, Denizli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın ise; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

24 KASIM CUMA İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde yüksek seyreden sıcaklık, öğlen gelecek yağışlarla birlikte düşecek. Megakentte saat 12.00'den itibaren başlaması beklenen yağışların önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor. Öte yandan haftanın son iş gününde İstanbul'da en yüksek sıcaklık 19 derece olarak ölçülecek. Nemin ise en yüksek yüzde 92 ölçülmesi beklenen kentte, Cumartesi günü fırtına, Pazar günü için ise kar uyarısı verildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌧24 Kasım Cuma: Sağanak Yağışlı 17°C

🌀25 Kasım Cumartesi: Rüzgarlı 19°C

🌧26 Kasım Pazar: Kuvvetli Yağmurlu 7°C

🌧27 Kasım Pazartesi: Sağanak Yağışlı 10°C

🌧28 Kasım Salı: Sağanak Yağışlı 18°C

24 KASIM CUMA HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli(40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı EDİRNE °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece yerel olmak üzere sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Denizli ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı İZMİR °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı BURDUR °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı MERSİN °C, 22°C: Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu YOZGAT °C, 13°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı DÜZCE °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı ARTVİN °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu HAKKÂRİ °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.