UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI 2023 | MEBBİS uzman, başöğretmen sonuç sorgulama ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI 2023 | Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren ve bu yıl ikinci kez düzenlenen Uzman ve Başöğretmenlik sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava katılan ve sonucunu merak eden öğretmenler için sonuçların 24 Kasım Cuma günü erişime açılacağı bildirildi. İşte Uzman öğretmenlik sınav sonuçları 2023, MEBBİS uzman, başöğretmen sonuç sorgulama ekranı...

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken sonuçların saat 10.00 itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

MEBBİS UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

9/1 Öğretmen Maaşı: 22.800 TL

8/1 Öğretmen Maaşı: 23.400 TL

7/1 Öğretmen Maaşı: 23.500 TL

6/1 Öğretmen Maaşı: 23.600 TL

5/1 Öğretmen Maaşı: 23.700 TL

4/1 Öğretmen Maaşı: 24.300 TL

3/1 Öğretmen Maaşı: 24.400 TL

2/1 Öğretmen Maaşı: 24.900 TL

1/4 Öğretmen Maaşı: 25.300TL

Uzman Öğretmen Maaşı: 27.300TL

Başöğretmen maaşı: 29.500 TL