Haberler Haberler BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24 KASIM | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 24 KASIM | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında çeyizlik malzemelerden mutfak eşyalarına, akıllı telefondan dik süpürgeye, ev giyimden çocuk botuna kadar onlarca ürün, inanılmaz indirimlerle raflardaki yerini aldı. 24 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 13:01 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 13:20
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