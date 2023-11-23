ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023 En güzel 24 Kasım öğretmenler günü mesajı

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2023 | Toplumu temel taşı olan ve etrafımızda gördüğümüz her mesleği ülkemize kazandıran öğretmenlerimiz, geleceği aydınlatmaya devam ediyor. Yeni nesli şekillendiren, topluma yön veren, geleceğimizi şekillendiren öğretmenlere, bizim için ne kadar değerli olduklarını göstermek elbette mümkün değil. Fakat bu önemli günde onları unutmadığını göstermek isteyen vatandaşlar için 2023 Öğretmenler Günü mesajları ve resimli, en güzel, farklı Öğretmenler Günü mesajlarını derledik. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları...

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

🌸Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

🌸Bugün hayattaki tüm başarılarım, sizin rehberliğinizin ve desteğinizin bir sonucudur. Sevginiz, ilginiz ve öğretileriniz ile hayatımı değiştirdiğiniz için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüzü kutlar ve sevgilerimi sunarım.

🌸Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar, ellerinden öperim.🖌Notlarımın daha iyi olabileceği, sizin dünyanın en iyi öğretmeni olmadığınız anlamına gelmez. Elimden gelenin en iyisini yapmam ve asla pes etmemem için bana ilham veriyorsunuz. Bunun için sonsuza dek minnettar olacağım. Gününüz kutlu olsun!

🌸Sadece bugün değil, hayatın önemli anlarında her şey sizinle ilgili. Sonsuz bilgeliğinizi, paha biçilmez deneyiminizi ve istemediğimiz zamanlarda bile ilerlememize yardımcı olan muazzam nezaketinizi kutluyoruz. Her şey için teşekkürler. Siz bu gezegendeki en iyi öğretmensiniz!

🌸Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

EN FARKLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

📍 Hiçbir hediye, sizin bana verdiğiniz hediyeye yaklaşamaz. Çünkü öğretmenim olmanız, aldığım en büyük hediyelerden biri! Desteğiniz ve anlayışınız bana hayata hazır olduğumu hissettiriyor. Her şey için teşekkürler. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

📍 Elimden gelenin en iyisini yapmam için bana sürekli ilham verdiğiniz için size minnettarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

📍 Bazen dayanılmazdık, bazen en çılgın şeyleri yaptık... Ama her şeye rağmen bize olan inancınızı hiç kaybetmediniz. Bu bütün bilgilerden daha değerliydi belki de! Gününüz kutlu olsun, sizi çok seviyoruz.

📍 Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

📍 Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için o kadar şanslıyım ki… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

2023 ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

✏Dünyanın senin gibi harika öğretmenlere daha çok ihtiyacı var... Bu yılı muhteşem bir anıya dönüştürdüğün için teşekkürler! Öğretmenler Günün kutlu olsun.

✏Geleceğe adım adım yürürken hala sizin verdiğiniz dersleri, sizin öğrettiğiniz doğruları hatırlıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

✏Sayenizde A'dan Z'ye harika bir yıl oldu! Bana kattığınız yeni değerler ve bilgiler için çok teşekkür ederim… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

✏Herkesin hayatına özel bir dokunuş yapan ve sonsuza kadar hatırlanan bir öğretmeni vardır… O özel öğretmen olduğun için teşekkürler. Öğretmenler Günün kutlu olsun.

✏Hayatıma yön veren, doğruları öğrenmemi sağlayan, her zaman bana destek olan biricik öğretmenim… Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

MATEMATİK ÖĞRETMENİNE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

📝Öğrencilerinizin hayatına matematiği sevdiren, her soruya sabırla yaklaşan ve öğrencilerinizin potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olan bir öğretmen olduğunuz için size minnettarız. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!

📝Sayılar dünyasında bize rehberlik eden, problemleri çözmeyi öğreten ve matematiği yaşamımızın bir parçası haline getiren sizin gibi bir öğretmenle çalışmak bir ayrıcalıktır. Emeğiniz için teşekkür eder, Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlarım.

📝Sizin sayenizde matematik, sadece bir ders değil, aynı zamanda zevk alarak çözülen bir bulmaca haline geldi. Öğrencileriniz olarak size minnettarız. İyi ki varsınız! Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

TÜRKÇE/EDEBİYAT ÖĞRETMENİNE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

📚Kelimelerle dans etmemizi sağlayan, dilin güzelliklerini keşfetmemizi öğreten ve her zaman ilham veren bir öğretmen olduğunuz için size minnettarız. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun!

📚Sizin sayenizde dilimizdeki incelikleri fark etmeye başladık. Edebiyat, dilbilgisi ve iletişim konularında bize rehberlik ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız! Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun.

📚Dilimize olan sevginiz ve öğrencilere olan yaklaşımınızla sınıfımızı bir dil atölyesine çevirdiniz. Siz olmadan Türkçe, sadece bir ders değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olmazdı. Emeğiniz için teşekkür eder, Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutlarım.

ÖĞRETMENE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

🎈Başarılı nesiller yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

🎈Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎈Bilgileri ve doğruları zihinlerimize ilmek ilmek işleyen biricik öğretmenim… Hayatıma dokunduğunuz için çok şanslıyım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

🎈Bir çocuğa hayatı öğretmek, gerçek bir öğretmenin armağanıdır. Yol göstericim olduğunuz için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

🎈Öğretmen, bir toplumun meşalesidir ve herkes onun ışığı ile aydınlanır. Yolumu aydınlattığınız için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!