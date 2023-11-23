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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Kasım 2023 faiz kararı

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı faiz kararı ekonomik aktivite, enflasyon ve finansal piyasalar gibi birçok faktörü etkilerken yatırımcıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Merkez Bankası'nın alacağı karar merakla bekleniyor. Peki Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı? Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 10:50
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Kasım 2023 faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı heyecanla takip ediliyor. Geçtiğimiz ay politika faizini 5 puan artırarak yüzde 35'e yükselten Merkez Bankası'nın Kasım ayı için alacağı karar araştırılıyor. İşte TCMB Kasım ayı faiz kararı detayları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Kasım ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 23 Kasım 2023 Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

23 Ekim'de yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 30'dan yüzde 35 düzeyine yükseltildi. TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel 5 puan arttırdı.

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