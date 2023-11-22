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İSTANBUL SU ZAMMI - İSKİ suya yüzde 15 zam yaptı

Son dakika haberleri... İSKİ Genel Kurulu'nda alınan karara göre İstanbul'da su fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam bugünden (22 Kasım) itibaren geçerli olacak. Peki, İSKİ suya zam mı yaptı? İSKİ zam oranı belli oldu mu? İstanbul'da su fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 17:10 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 17:20
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İSTANBUL SU ZAMMI - İSKİ suya yüzde 15 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı olağan toplantıları gerçekleştirildi. İSKİ'ye zam kararı alındı. İSKİ Genel Kurulu'nda alınan karara göre İstanbul'da su fiyatlarına zam gelmesi kararlaştırıldı. İSKİ'nin zamlı tarifesi 22 Kasım Çarşamba günü itibariyle geçerli sayılacak. Peki, İSKİ suya zam mı yaptı? İSKİ zam oranı belli oldu mu? İstanbul'da su fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İSKİ tarafından alınan karar ile İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 15 zam geldi. Zamlı fiyatlar 22 Kasım Çarşamba günü itibariyle geçerli olacak. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

İSKİ SU ZAMMI SONRASI FİYATLAR BELLİ OLDU

  • Konutta 0-15 metreküp arasında 1. Kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL'ye yükseldi.
  • 2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı, 34,14 TL'ye yükseldi.
  • 3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı, 46,49 liraya yükseldi.

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