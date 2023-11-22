Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR | Baraj doluluk oranı ne durumda? 22 Kasım 2023

İSTANBUL BARAJLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR | Baraj doluluk oranı ne durumda? 22 Kasım 2023

22 Kasım 2023 Çarşamba günü, bir süredir etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 20'nin üzerine çıktı. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 23,08 olarak ölçüldü. İşte 22 Kasım 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 09:39 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 09:50
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İSTANBUL BARAJLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR | Baraj doluluk oranı ne durumda? 22 Kasım 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 Kasım | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini altı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,22 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 45,57 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 22 Kasım 2023 Çarşamba günü yüzde 23,25 olarak ölçüldü.

AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23,25'e yükseldi.

💦22 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

22 Kasım Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 23,25 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 22 Kasım'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %45,57

🚿 Darlık Barajı: %37,57

🚿 Elmalı Barajı: %44,17

🚿 Terkos Barajı: %11,29

🚿 Alibey Barajı: %24,57

🚿 Büyükçekmece Barajı: %7,96

🚿 Sazlıdere Barajı: %8

🚿 Istrancalar Barajı: %22,24

🚿 Kazandere Barajı: %6,29

🚿 Pabuçdere Barajı: %3,22

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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