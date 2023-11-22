İOKBS NE ZAMAN 2024? | 5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte, saat kaçta?

İOKBS NE ZAMAN 2024? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5. sınıflardan 11. sınıf öğrencilerine kadar her yaş grubuna düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım devam ediyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi için başvuru yapacak adaylar ve velileri, arama motorlarında '5,6,7,8,9,10,11. sınıf İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

5,6,7,8,9,10,11. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI HANGİ TARİHTE, SAAT KAÇTA?

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

120 dakika olan sınav süresi boyunca adaylar, toplamda 100 soruya cevap vermeye çalışacak.