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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI - SON DAKİKA | Ev hanımları emeklilik başvurusu ne zaman?

Milyonlarca ev hanımını yakından ilgilendiren emeklilik fırsatı meclise gelecek. Yeni yapılacak düzenleme ile ev hanımları da emekli olabilecek. Meclise gelecek teklifin son hazırlıkları yapılıyor. Peki, Ev hanımları emeklilik detayları neler?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 13:50
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI - SON DAKİKA | Ev hanımları emeklilik başvurusu ne zaman?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI - Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa meclis gündemine gelecek. Ev hanımlarına emeklilik fırsatı da torba yasada yer alacak. Yeni yapılacak düzenleme ile ev hanımları da emekli olabilecek. Son hazırlıkları yapılan teklifin, kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi oluşturulacak. İşte detaylar...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için meclise sunulacak teklifin kabul görmesi halinde başvuru süreci başlayacak. Başvuru süreci başladığında detaylar haberimizde yer alacak. Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak.

ÖDENECEK PRİMLERE DEVLET DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile ev hanımlarının ödeyecekleri primlere devlet desteği sağlanacak. Ev hanımları daha az prim ödeyerek emekli olma imkanına sahip olacak. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak.

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