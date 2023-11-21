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ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİ - SON DAKİKA | Doğalgaz destek süresi uzatıldı! İşte son tarih

DOĞALGAZ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR MU? Geçtiğimiz nisan ayında Karadeniz gazının devreye girmesiyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 25 metreküpe kadar doğalgaz desteği verileceğini vatandaşlara duyurmuştu. Milyonlarca vatandaş 25 metreküp doğalgaza kadar hiç fatura ödemedi. Son yapılan açıklama ile doğalgaz desteği süresinin uzatıldığı açıklandı. Peki, ücretsiz doğalgaz desteği ne zaman bitecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 10:40
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ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİ - SON DAKİKA | Doğalgaz destek süresi uzatıldı! İşte son tarih

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEK SÜRESİ UZATILDI - Geçtiğimiz Nisan ayında Karadeniz gazının devreye girmesi ile birlikte 25 metreküpe kadar doğalgaz vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmuştu. Alınan son karar ile birlikte doğalgaz desteğinin süresi uzatıldı. Peki, ücretsiz doğalgaz desteği ne zaman bitecek?

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ücretsiz doğalgaz indirimine ilişkin yayımlanan kararname ile birkikte süresi uzatıldı. Kararname'ye göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar uzatıldı. Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?

  • 1000 m3 doğalgaz = 4080 TL
  • 1 m3 = 4,08
  • 25 m3 = 120 TL
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