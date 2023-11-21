Haberler Haberler ŞOK'TA BU HAFTA 22 KASIM | Evinizin ihtiyacı tüm ürünler ŞOK'ta!

ŞOK'TA BU HAFTA 22 KASIM | Evinizin ihtiyacı tüm ürünler ŞOK'ta!

ŞOK'ta bu haftanın kataloğu başlığıyla 22 - 28 Kasım tarihli indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Genç odasından setüstü ocağa, çamaşır makinesinden halıya, tencere setinden kahvaltı takımına, deterjandan gıda malzemelerine evinizin ihtiyacı olan her şey ŞOK marketlerde sizleri bekliyor. Üstelik alışverişinizde peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunan ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünleri kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 09:10
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