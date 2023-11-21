SEVGİLİYE, ARKADAŞA, EŞE, ANNEYE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI | En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları 2023

Hayatımızda büyük öneme sahip öğretmenlerimizin günü nihayet geldi. Okuma yazmadan iyi bir insan olmaya kadar birçok şeyi bize öğreten ve tüm meslekleri elleriyle şekillendiren öğretmenlerin gününü kutlamak isteyenler arama motorlarında Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı araştırıyor. İşte en güzel Öğretmenler Günü mesajları...

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SEVGİLİYE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Öğretmenin "Bir" canı yoktur, öğretmenin "öğrencisi kadar" canı vardır. Benim canım da bir tek sensin. Öğretmenler günün kutlu olsun.

Sevgilim Öğretmenler gününü kutluyor, böyle bir kutsal bir vazifeyi icra ettiğin için seninle gurur duyuyorum.

Sen işini çok iyi yapan, öğrencilerini severek bilgiyi aktaran ve onları koruyup kollayan bir meleksin. Bu özel günde her şeyin gönlünce olması dileğiyle başarı ve esenlik dilerim.

Senin gibi bir öğretmenim olsa, dünyanın en başarılı öğrencisi olurdum. İlham kaynağım, meleğim Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Bana hatalarımdan nasıl ders alırım ve nasıl daha düzgün bir insan olurum sen öğrettin. Kim bilir öğrencilerine hayata dair neler öğretiyorsundur… Senin gibi bir öğretmene sahip oldukları için çok şanslılar. Öğretmenler Günün kutlu olsun aşkım!

Sana her gün daha çok hayran oluyorum. Keşke öğrencilerinin yerinde olsam ve tüm gün seninle birlikte olabilsem. Dünyanın en şanslı öğrencilerinin öğretmeni, Öğretmenler Günün kutlu olsun!

ARKADAŞA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

İdeallerin ile çıktığın bu yolda başarı sağlayarak çok güzel yerlere geldin. Çocuklara olan sevgini bilgi ile yoğurarak geleceğe ışık oldun ne mutlu sana ne mutlu öğrencilerine! Öğretmenler Günün Kutlu Olsun. Nice 24 Kasımlara…

"Bir bataklığı bile en güzel kokularla dolu bir gül bahçesine çevirebilecek, dokunduğu her şeyi güzelleştirebilecek tek insansın. Ruhumun bataklığını bir bahçeye çevirdin. Yaşamın güzel yönlerini bana sen gösterdin. Öğrencilerin öyle şanslı ki... Günün kutlu olsun."

Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

EŞE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Benim hayattaki, öğrencilerinin ise başarı yolundaki ışığısın… Yıldız gibi parlıyor ve herkese ilham kaynağı oluyorsun. Öğretmenler Günün kutlu olsun sevgilim!

Nasıl harika bir öğretmen olduğunu duymaya eminim ihtiyacın yoktur sevgilim. Ama bir de benden duy istedim. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Canım eşim seni çok seviyor bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bitanem 24 Kasım Öğretmenler günün kutlu olsun.

Seni tanımak hayata tutanmaktı, seni sevmek ise bu hayatı anlamıyla yaşamaktır. Canım sevgilim Öğretmenler günün kutlu olsun.

Öğrencilerini kendi evladıymış gibi seven, onlar için gece gündüz çalışan benim fedakar eşimin öğretmenler günü kutlu olsun.

ANNEYE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Bana hem evde hem de okulda mükemmel bir yol gösterici olduğun için teşekkürler anne. Öğrencilerin çok şanslı ama en şanslı benim, çünkü 24 saatimi seninle geçiriyorum. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Öğrencilerin senin kadar harika bir öğretmenleri olduğu için çok şanslı. Kaybolduklarında ve zayıf hissettiklerinde beni aydınlattığın gibi onları da aydınlatacağını biliyorum. Öğretmenler Günün kutlu olsun anneciğim!

Mükemmel ve muhteşem bir anne olmanın yanı sıra inanılmaz bir eğitmen olan anneciğim. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

Her derdime derman olan, bana hep sahip çıkan sen oldun annem, bana verdiğin o kocaman sevgi için sana minnettarım. Öğretmenler günün kutlu olsun.

Öğretmen anne yarısı demek, anne demek öğretmen yarısı demek. Sen ise hem annem, hem öğretmenimsin. 24 Kasım Öğretmenler Günün kutlu olsun annem.