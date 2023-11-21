KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (21 Kasım 2023)

KARTAL SU KESİNTİSİ 21 KASIM | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kartal'da bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 21 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kartal 21 Kasım Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...
KARTAL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ETKİLENEN MAHALLELER: HÜRRİYET MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLAMA TARİHİ: 21/11/2023 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 21/11/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
BAŞLAMA TARİHİ: 21/11/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 21/11/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.