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DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI KASIM 2023 | 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?

Hükümetin ücretsiz doğlagaz desteği uzatıldı. Geçtiğimiz sene Karadeniz'de bulunan rezervin ardından vatandaşlara 25 metreküp miktarındaki doğalgazın ücretsiz verileceği bildirildi. Yeni yayımlanan kararnameyle ise doğalgaz desteğinin uzatıldığı öğrenilirken vatandaşlar, arama motorlarında 'Doğalgaz metreküp fiyatı Kasım 2023, 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 10:27 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 10:30
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DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI KASIM 2023 | 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?

DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI KASIM 2023 | Geçtiğimiz nisan ayında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacağını açıklamasının ardında yeni bir kararname yayımlandı. Doğalgaz testeğinin süresi uzatılırken vatandaşlar, arama motorlarında ''Doğalgaz metreküp fiyatı Kasım 2023, 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL?

1 metreküp doğalgaz: 6,07 ₺

25 metreküp doğalgaz: 151,75 ₺

1 metreküp doğalgaz: 10,64 kWh

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira olacak.

25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN BİTECEK?

KararnameYE göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor. Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

İGDAŞ'ın sitesinde 1.11.2023 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir. (KDV hariç)

  • ST Çatalca1 İbadethane-Cemevi Kademe-1 Fiyatı 0,45904662 4,884256

  • ST Kademe-1 Konaklama (0-100.000 Sm3) Çatalca 1,07999202 11,491115

  • ST Çatalca2 İbadethane-Cemevi Kademe-1 Fiyatı 0,40920338 4,353924

  • ST Kademe-1 Konaklama (100.001-300.000 Sm3)Çatalca 1,03014878 10,960783

  • ST Kademe-2 GRF (300.000 Sm3 üzeri) Çatalca 1,08896448 11,586582

  • ST Kademe-1 (0-100.000 Sm3) Çatalca 0,87909925 9,353616

  • ST Kademe-1 (100.001-300.000 Sm3) Çatalca 0,82925601 8,823284

  • ST Kademe-2 (300.001-800.000 Sm3) Çatalca 1,08736589 11,569573

  • ST Kademe-2 (800.000 Sm3 üzeri) Çatalca 1,08396636 11,533402

  • ST CNG (0-300 bin Sm3) 1,14516307 12,184535

  • ST CNG (300.000-800.000 Sm3) 1,09531983 11,654203

  • ST CNG (800.000 Sm3 üzeri) 1,08800536 11,576377

  • ST CNG (0-100.000 Sm3) Çatalca 1,14516307 12,184535

  • ST CNG (100.001-300.000 Sm3) Çatalca 1,09531983 11,654203

  • ST CNG (300.000 Sm3 üzeri) Çatalca 1,08800536 11,576377

  • ST Elektrik (0-100.000 Sm3) 1,20334794 12,803622

  • ST Elektrik (100.001-300.000 Sm3) 1,1535047 12,273290

  • ST Elektrik (300.001-800.000 Sm3) 1,14619023 12,195464

  • ST Elektrik (800.000 Sm3 üzeri) 1,1427907 12,159293

  • ST Elektrik (0-100.000 Sm3) Çatalca 1,20334794 12,803622

  • ST Elektrik (100.001-300.000 Sm3) Çatalca 1,1535047 12,273290

  • ST Elektrik (300.001-800.000 Sm3) Çatalca 1,14619023 12,195464

  • ST Elektrik (800.000 Sm3 üzeri) Çatalca 1,1427907 12,159293

  • ST Kademe-1 (0-300.000 Sm3) 0,87909925 9,353616

  • ST İbadethane-Cemevi Kademe-1 Fiyatı 0,45904662 4,884256

  • ST Kademe-1 Konaklama (0-300.000 Sm3) 1,07999202 11,491115

  • ST Kademe-2 (300.001-800.000 Sm3) 1,09468036 11,647399

  • ST Kademe-2 GRF (300.000 Sm3 üzeri) 1,09627923 11,664411

  • ST Kademe-2 (800.000 Sm3 üzeri) 1,08736589 11,569573

  • ST Abone[Konut] (75.001-800.000 Sm3) 0,45904662 4,884256

  • ST Abone[Konut] (800.000 Sm3 üzeri) 0,40188891 4,276098

  • ST Abone[Konut] Çatalca (75.001-100.000 Sm3) 0,45904662 4,884256

  • ST Abone[Konut] Çatalca (100.000 Sm3 üzeri) 0,40920338 4,353924

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