DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI KASIM 2023 | 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?

DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI KASIM 2023 | Geçtiğimiz nisan ayında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacağını açıklamasının ardında yeni bir kararname yayımlandı. Doğalgaz testeğinin süresi uzatılırken vatandaşlar, arama motorlarında ''Doğalgaz metreküp fiyatı Kasım 2023, 25 metreküp doğalgaz ne kadar, kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL?

1 metreküp doğalgaz: 6,07 ₺ 25 metreküp doğalgaz: 151,75 ₺ 1 metreküp doğalgaz: 10,64 kWh

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira olacak.

25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN BİTECEK?

KararnameYE göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor. Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

İGDAŞ'ın sitesinde 1.11.2023 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir. (KDV hariç)