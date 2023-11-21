💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 20 Kasım Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 20 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştiridi. Şans oyunları sevenler '20 Kasım Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Kasım Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

20 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Kasım Pazartesi saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınla yapıldı.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO 18 KASIM ŞANSLI NUMALAR

24 - 25 - 31 - 68 - 74 - 75 Joker: 62 Süperstar: 53