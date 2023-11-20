YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | Hangi şehirlerde okullar tatil edildi? 21 Kasım okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretim yılı bugün (20 Kasım) itibariyle yeniden başladı. 5 günlük ara tatilin son bulmasının ardından hava koşulları sebebiyle tatil edilen iller merak ediliyor. Hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar açılmadan yeniden tatil oldu. Peki yarın okullar tatil mi? İşte 21 Kasım kar tatili olan iller ve tüm merak edilenler...

21 KASIM KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

İstanbul'un Şile ilçesinde, Batman kent merkezinde, Bingöl'ün 5 ilçesinde , Amasra'da, Bolu'da ve Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle 20 Kasım tarihinde okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve veliler 21 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. 21 Kasım için henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ TARİHTE BİTECEK?

10 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve 20 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ