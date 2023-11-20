Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARINDA AYLAR SONRA BİR İLK | İSKİ barajlarda son durum 20 Kasım

İSTANBUL BARAJLARINDA AYLAR SONRA BİR İLK | İSKİ barajlarda son durum 20 Kasım

20 Kasım 2023 Pazartesi günü, bir süredir etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 20'nin üzerine çıktı. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 20,54 olarak ölçüldü. İşte 20 Kasım 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 08:20 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL BARAJLARINDA AYLAR SONRA BİR İLK | İSKİ barajlarda son durum 20 Kasım

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini altı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,49 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 40,14 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 20 Kasım 2023 Pazartesi günü yüzde 20,54 olarak ölçüldü.

AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 20,54'e yükseldi.

💦20 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

20 Kasım Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 20,54 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 20 Kasım'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %40,14

🚿 Darlık Barajı: %30,7

🚿 Elmalı Barajı: %33,81

🚿 Terkos Barajı: %12,49

🚿 Alibey Barajı: %23,37

🚿 Büyükçekmece Barajı: %7,19

🚿 Sazlıdere Barajı: %5,7

🚿 Istrancalar Barajı: %20,27

🚿 Kazandere Barajı: %5,84

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,49

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Top Gun filminin efsane sarışınına yıllar acımadı! Kelly McGillis'in son halini görenler gözlerine inanamadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
Fener'in golcüsü İngiltere'den! Osayi ikna edecek
G.Saray'da Muslera endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2024 | Emekliye ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? | 2024 kim ne kadar zam alacak?
ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA TABLO ŞEKİLLENİYOR | 2024 yeni asgari ücret ne kadar olacak?
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | Valilikler peş peşe açıkladı! ⛄ 20 Kasım kar tatili olan iller
METEOROLOJİ'DEN BU KEZ DE KAR UYARISI | 13 ilde alarm verildi! 20 Kasım hava durumu
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Kasım bugün kimin maçı var? 07:42
FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek! FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek! 01:11
Lüksemburg 10 kişi kazandı! Lüksemburg 10 kişi kazandı! 00:47
Portekiz grubu firesiz bitirdi! Portekiz grubu firesiz bitirdi! 00:47
İspanya galibiyetle tamamladı! İspanya galibiyetle tamamladı! 00:47
6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 00:47
Daha Eski
Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! 00:47
Lüksemburg 10 kişi kazandı! Lüksemburg 10 kişi kazandı! 00:45
Portekiz grubu firesiz bitirdi! Portekiz grubu firesiz bitirdi! 00:45
İspanya galibiyetle tamamladı! İspanya galibiyetle tamamladı! 00:42
6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 00:40
Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! 00:38