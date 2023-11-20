BİLSEM BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavlarına katılmayı hedefleyen 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğrencinin katıldığı Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yeteneklerine göre öğrenci alımı yapmakta olup bu alanlarda eğitim vermektedir. Peki BİLSEM başvuru ne zaman 2024? BİLSEM 1, 2, 3. sınıf başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BİLSEM 1, 2, 3. SINIF BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir.

2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

2024 Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavlarının tarihi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz sene 14 Ocak - 9 Nisan 2023 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı. Bireysel değerlendirme sınavı ise 15 Mayıs -28 Temmuz tarih aralığında gerçekleştirilirken BİLSEM sonuçları ise 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı.

BİLSEM TABAN PUANLARI

2022 yılında yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar şöyle belirlenmişti:

👉1. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

👉2. SINIFLAR Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410 Resim Yetenek Alanı: 90 Müzik Yetenek Alanı: 85