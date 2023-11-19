Haberler Haberler SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (19 Kasım 2023)

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (19 Kasım 2023)

Silivri'de 19 Kasım Pazar günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Silivri su kesintisi olan mahalleleri ve 19 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 12:50 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 13:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (19 Kasım 2023)

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ 19 KASIM | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Silivri'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 19 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Silivri 19 Kasım Pazar günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SİLİVRİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: ÇANTA BALABAN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/11/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Şeyma Subaşı yeni aşkıyla öpüşürken fena yakalandı! Tuvana Türkay'ın eski sevgilisiyle...
CHP'li Mustafa Sarıgül değişimcilere daldı! 'Omurgasızlar' dedi İmamoğlu ve Özgür Özel'e ayar verdi: Kılıçdaroğlu'nun hala %49 ağırlığı var
Boey'den transfer sözleri: Teklif aldım...
İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UZMAN ÖĞRETMEN SORU VE CEVAPLARI 2023 | MEB ÖKBYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
ALES SORU VE CEVAPLARI | ÖSYM 2023 ALES-3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2023 ALES/3 sonuç sorgulama
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 KASIM | Kendinizi rezil edecek davranışlardan kaçının!
İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 🚢19 Kasım iptal seferler İDO, BUDO, Şehir Hatları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuzey İrlanda - Danimarka maçı saat kaçta? Kuzey İrlanda - Danimarka maçı saat kaçta? 12:49
Arnavutluk - Faroe Adaları maçı saat kaçta? Arnavutluk - Faroe Adaları maçı saat kaçta? 12:46
Boey'den transfer sözleri: Teklif aldım... Boey'den transfer sözleri: Teklif aldım... 12:38
Dzeko'dan F.Bahçe yorumu! "Her oyuncu..." Dzeko'dan F.Bahçe yorumu! "Her oyuncu..." 12:22
Galler-Türkiye maçının hakemi belli oldu Galler-Türkiye maçının hakemi belli oldu 12:16
Çekya - Moldova maçı saat kaçta? Çekya - Moldova maçı saat kaçta? 12:04
Daha Eski
Antetokounmpo'dan 40 sayılık performans! Antetokounmpo'dan 40 sayılık performans! 12:02
Makedonya - İngiltere maçı saat kaçta? Makedonya - İngiltere maçı saat kaçta? 12:02
Ukrayna - İtalya maçı saat kaçta? Ukrayna - İtalya maçı saat kaçta? 11:59
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev! UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev! 11:31
İtalyanlar hayran kaldı! "Mücevher gibi..." İtalyanlar hayran kaldı! "Mücevher gibi..." 11:18
Bir Verstappen klasiği! Bir Verstappen klasiği! 11:08