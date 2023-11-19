ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? | Öğretmenler günü, sadece bir tarih değil, yüreklerimizi dokunan öğretmenlerimizi hatırlama ve onlara minnettarlık duyma günüdür. Öğretmenler, hayatımızın mimarlarıdır; bilgiyle donanmış zihinlerimizi şekillendirirler ve yolumuzdaki ışık olurlar. Onların sabrı, sevgisi ve özverisi, her birimizi daha iyi birer birey yapmamıza katkı sağlar. Bu değerli varlıklara atfedilmiş en önemli gün olan Öğretmenler Günü'nü kutlamak isteyenler arama motorlarında 'Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi gün, ayın kaçı?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜN, AYIN KAÇI?

Öğretmenler Günü her yıl Kasım ayının 24. günü kutlanır. Bu yıl Öğretmenler Günü, 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bugün, tüm öğretmenlere teşekkür etmek ve onlara minnettarlığımızı ifade etmek için bir fırsat. Onların rehberliğiyle aydınlanan yollarımız, öğretmenlerimizin iz bıraktığı en güzel eserlerdir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü, bazı ülkelerde resmi tatil ilan edilse de ülkemizde tatil kapsamında değildir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÜRKİYE'DE İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de Öğretmenler Günü, 24 Kasım 1981 tarihinde ilk kez kutlanmıştır. Bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmeni olarak atanmasını anmak amacıyla seçilmiştir. Bu nedenle, 24 Kasım, Türkiye'de Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmış ve her yıl bu tarihte öğretmenlere olan saygı ve minnettarlık ifadesiyle çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Öğretmenler Günü, öğretmenlere duyulan saygı ve minnettarlığı ifade etmek amacıyla kutlanan bir gündür. Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanabilir, ancak genellikle eğitim ve öğretmenlerin toplum içindeki önemini vurgulamak için düzenlenir. Öğretmenler, bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilere rehberlik eder, onlara değerli yaşam becerileri kazandırır ve toplumun geleceğini şekillendirmede kilit bir rol oynar.

Öğretmenler Günü, öğretmenlerin fedakarlıklarını, özverilerini ve çabalarını takdir etmek, onlara teşekkür etmek için bir fırsat sunar. Bu gün, eğitim camiasındaki bireylerin ve toplumun, öğretmenlere olan saygı ve takdirini ifade etmelerini sağlar. Öğretmenler Günü etkinlikleri, genellikle öğrencilerin ve eğitim kurumlarının öğretmenlere çeşitli hediyeler, tebrik kartları veya özel etkinliklerle minnettarlıklarını göstermelerini içerir.