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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | İSKİ barajlarda son durum 19 Kasım

19 Kasım 2023 Pazar günü, bir süredir etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 20'nin altında seyretmeye devam ediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 17,82 ölçüldü. İşte 19 Kasım 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 08:10 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 08:30
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | İSKİ barajlarda son durum 19 Kasım

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini altı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,46 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 36,56 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 19 Kasım 2023 Pazar günü yüzde 17,82 olarak ölçüldü.

💦19 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

19 Kasım Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 17,82 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 19 Kasım'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %36,56

🚿 Darlık Barajı: %28,17

🚿 Elmalı Barajı: %20,67

🚿 Terkos Barajı: %9,31

🚿 Alibey Barajı: %18,45

🚿 Büyükçekmece Barajı: %5,58

🚿 Sazlıdere Barajı: %3,57

🚿 Istrancalar Barajı: %18,71

🚿 Kazandere Barajı: %5,82

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,46

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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