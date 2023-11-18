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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2023 Uzman, başöğretmen sınavı kaç soru, kaç dakika sürüyor?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, meslekte 10 yılını tamamlamış öğretmenlere düzenlenen ve öğretmenlerin kıdemlerinin yanı sıra maaşlarına da etki eden Uzman ve Başöğretmenlik sınavı hakkında arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınavı son giriş saati kaç? 2023 Uzman, başöğretmen sınavı kaç soru, kaç dakika sürüyor?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte ÖKBYS hakkında tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 12:00
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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2023 Uzman, başöğretmen sınavı kaç soru, kaç dakika sürüyor?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 2022 yılından itibren, meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenlere yönelik düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖSBY), bu yıl 19 Kasım Pazar günü yapılacak. SInava katılacak uzman ve başöğretmen adayları, arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınavı son giriş saati kaç? 2023 Uzman, başöğretmen sınavı kaç soru, kaç dakika sürüyor?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Uzman ve Başöğretmenlik sınavları, 19 Kasım Pazar günü saat 10..'da yapılacak. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek sınava giriş, saat 13.00'e kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÖKBYS Kılavuzu'nda yer verdiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sınava başlama, Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacaktır."

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR | Uzman, Başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF Devamını Oku BUNU DA OKU

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Uzman ve başöğretmenlik sınavlarında öğretmenlere 100 soru sorulacak. Soruları doğru cevaplamaları için öğretmenlere 135 dakika (2 saat 15 dakika) süre verilecek.

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAVI 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınavda yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAVI GEÇMİŞ SORULARA BAKILABİLECEK Mİ?

Sınavda adaylar, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

2023 UZMAN, BAŞÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

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